14.9 C
Roma
domenica – 4 Gennaio 2026
Spettacolo

Spettacoli al Teatro Comunale di Bucine

Da stranotizie
Spettacoli al Teatro Comunale di Bucine

La stagione 2025-2026 del Teatro Comunale di Bucine “Storie condivise” prosegue con una serie di spettacoli che combinano arte, memoria e linguaggi. Il nuovo anno inizia con “Le voci di Esopo”, uno spettacolo per famiglie con Claudio Fuccini, prodotto da Diesis Teatrango, che porta in scena le fiabe di Esopo con animali parlanti e acrobazie.

Il 10 gennaio, “Umani” di Chille de la Balanza esplora l’universo espressivo di Francesco Romiti, mentre il 31 gennaio, “Amlodhi…pazzo” rilegge Shakespeare con il Laboratorio Permanente di Teatro Sociale di Diesis Teatrango. Il 6 febbraio, Matthias Martelli celebra il centenario di Dario Fo con “Mistero Buffo”, diretto da Eugenio Allegri.

La stagione continua con “Che aspettate a bruciarmi?” di Giorgio Castagna il 21 febbraio, “Ahmen” del Cromo Collettivo Artistico il 7 marzo, e “Io sono uno”, omaggio a Luigi Tenco interpretato da Filippo Mugnai e Silvio Trotta, il 21 marzo. La stagione si conclude il 28 marzo con “Il discorso sul mito” di Vittorio Continelli. Per informazioni, è possibile contattare il numero 371.4130749.

Articolo precedente
Musica italiana 2026
Articolo successivo
Nuovo farmaco contro l’ictus in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.