Spettacoli al Teatro Comunale di Bucine

La stagione 2025-2026 del Teatro Comunale di Bucine “Storie condivise” prosegue con una serie di spettacoli che combinano arte, memoria e linguaggi. Il nuovo anno inizia con “Le voci di Esopo”, uno spettacolo per famiglie con Claudio Fuccini, prodotto da Diesis Teatrango, che porta in scena le fiabe di Esopo con animali parlanti e acrobazie.

Il 10 gennaio, “Umani” di Chille de la Balanza esplora l’universo espressivo di Francesco Romiti, mentre il 31 gennaio, “Amlodhi…pazzo” rilegge Shakespeare con il Laboratorio Permanente di Teatro Sociale di Diesis Teatrango. Il 6 febbraio, Matthias Martelli celebra il centenario di Dario Fo con “Mistero Buffo”, diretto da Eugenio Allegri.

La stagione continua con “Che aspettate a bruciarmi?” di Giorgio Castagna il 21 febbraio, “Ahmen” del Cromo Collettivo Artistico il 7 marzo, e “Io sono uno”, omaggio a Luigi Tenco interpretato da Filippo Mugnai e Silvio Trotta, il 21 marzo. La stagione si conclude il 28 marzo con “Il discorso sul mito” di Vittorio Continelli. Per informazioni, è possibile contattare il numero 371.4130749.