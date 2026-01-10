Spettacoli a Bari

Il secondo weekend di gennaio si preannuncia ricchissimo di appuntamenti a Bari e in tutta la provincia. Sabato e domenica il territorio si anima tra spettacoli teatrali, danza contemporanea, concerti, visite guidate, itinerari culturali e passeggiate nella natura, con proposte adatte a famiglie, appassionati di arte e amanti delle esperienze all’aria aperta.

Al Teatro Piccinni di Bari continuano le repliche de “Il medico dei maiali”, brillante e corrosiva commedia con Luca Bizzarri e Francesco Montanari, in scena fino a domenica. Una satira politica intelligente e attuale, tra potere, ambizione e ironia tagliente.

A Bari, al Teatro AncheCinema, prosegue il grande successo di “Due in una mutanda” dell’Anonima G.R., spettacolo comico surreale che sta registrando il tutto esaurito. Le repliche sono previste sabato sera e domenica pomeriggio.

A Corato, il Teatro Comunale propone due appuntamenti di qualità: sabato spazio alla danza contemporanea con “Callas, Callas, Callas”, omaggio coreografico a Maria Callas, e domenica va in scena “La favola di Peter”, spettacolo poetico di teatro d’ombre pensato per bambini e famiglie.

A Bitonto, sabato al Teatro Traetta, anteprima assoluta de “Il fuoco”, adattamento teatrale dal romanzo di Gabriele D’Annunzio, firmato dalla compagnia Teatro delle Bambole.

Tra gli eventi più attesi della stagione, “Tra sogni e desideri” arriva a Bari sabato al Teatro Team. Un grande spettacolo musicale dedicato alle più celebri colonne sonore Disney, con Diana Del Bufalo, la voce narrante di Francesco Pannofino, orchestra sinfonica e performer sul palco.

Nel weekend arriva anche “Basta Poco”, commedia brillante e politicamente scorretta di Antonio Cornacchione, in scena con Pino Quartullo e Alessandra Faiella. Lo spettacolo racconta, tra ironia e satira sociale, la storia di Palmiro, tipografo sull’orlo del fallimento travolto da una grottesca contesa politica che lo renderà un eroe suo malgrado.

Tra gli appuntamenti da non perdere c’è “Intelligenza Musicale 2.0” dei Gemelli di Guidonia, spettacolo che unisce comicità, musica e tecnologia in un’esperienza interattiva e coinvolgente. Lo spettacolo fa tappa in provincia di Bari sabato al Teatro Mercadante di Altamura.

Il weekend è ideale anche per scoprire il territorio con esperienze originali: sabato si possono visitare il faro di Bari e scoprire la storia messapica e il centro storico di Monopoli, mentre domenica si può visitare il Castello Marchione di Conversano o partecipare a un’escursione tra Barsento e i sentieri di Noci.