spettacolare Case gaming MCB a soli 94 euro!

Mars Gaming MCB Nero presenta un’innovativa struttura frontale per massimizzare l’angolo di visione. Grazie allo sconto del 15%, potrai pagarlo solo 94,90€! Grazie alla struttura a doppia camera del case gaming MCB, l’alimentatore e i dischi rigidi sono separati in una camera laterale nascosta per ottimizzare il raffreddamento e lo spazio.

VAI SUBITO ALL’OFFERTA La torre MCB ideale per i gamer al TOP può ospitare fino a 10 ventole e fino a 5 dischi rigidi, schede grafiche da 455 mm in orizzontale o in verticale e radiatori fino a 360 mm. In sistemi M-ATX, fino a 8 in ATX.

Avrai la facoltà di istallare il kit di raffreddamento a liquido di tua scelta o creare il sistema personalizzato dei vostri sogni. Ha lo spazio e il design necessari per realizzare il vostro progetto.

Conviene prenderlo adesso perché si tratta di un’offerta a tempo e i pezzi disponibili sono anche pochi.

Non sei ancora iscritto ad Amazon Prime? Prova gratis il servizio per 30 giorni con la speciale promozione Amazon! Sei uno studente? Potrai avere 3 mesi di Prime a costo zero! Goditi tutti i vantaggi del programma come la spedizione veloce gratuita e l’accesso a film e serie TV Amazon Prime Video o i giochi gratuiti Prime Gaming! Per te ci sono anche TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Prova gratis questi servizi!