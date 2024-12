Spetta ai ministri la valutazione dei paesi sicuri

In un’importante ordinanza, la Corte di Cassazione italiana ha sospeso ogni provvedimento riguardante la definizione di Paesi sicuri in attesa della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Questa situazione si riferisce ai ricorsi presentati dal governo italiano contro le mancate convalide del trattenimento di migranti in Albania da parte del tribunale di Roma lo scorso 18 ottobre. Nella sua ordinanza di 35 pagine, la Cassazione chiarisce che la competenza sulla designazione dei Paesi come sicuri spetta esclusivamente ai Ministri degli esteri e ai membri del governo, mentre il giudice della convalida deve garantire l’effettività del diritto alla libertà personale senza sostituirsi a tale valutazione.

Il giudice, in base ai poteri istituzionali, è chiamato a verificare la legittimità della designazione di un Paese come sicuro, considerando le specifiche situazioni di persecuzione che possano rendere il Paese stesso insicuro. La Cassazione afferma che, sebbene non possa sostituirsi all’autorità governativa, il giudice ha il potere e il dovere di esercitare un sindacato di legittimità su eventuali contrasti tra le designazioni ministeriali e la normativa europea vigente.

Fratelli d’Italia ha accolto favorevolmente l’ordinanza, sostenendo che le decisioni del Tribunale di Roma sui migranti provenienti dall’Albania erano errate e che il governo aveva ragione nel gestire la questione. Secondo il presidente dei senatori del partito, Lucio Malan, la Cassazione ha confermato che la competenza sulla definizione di un Paese sicuro è esclusivamente governativa, riservando ai magistrati solo il potere di analizzare situazioni specifiche senza arrogarsi la facoltà di decidere sulla sicurezza dei Paesi.

Malan auspica che le false narrazioni sul “modello Albania” vengano messe da parte, enfatizzando la necessità di riportare l’immigrazione alle regole della legge e combattere i trafficanti e gli scafisti. La Cassazione, nel rispettare l’autorità della Corte di Giustizia dell’UE, dimostra un approccio cooperativo e leale, ma sottolinea la necessità di mantenere una netta distinzione tra le valutazioni politiche e quelle giuridiche in materia di immigrazione.