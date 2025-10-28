Spese veterinarie a San Marino: la richiesta dell’APAS

In occasione della seconda lettura del progetto di legge per modificare l’Imposta Generale sui Redditi (IGR), l’Associazione Sammarinese Protezione Animali (APAS) chiede alle istituzioni di reinserire nel testo la deducibilità delle spese veterinarie. Questa misura era presente nella prima bozza della riforma, ma è stata omessa nella versione finale.

L’appello è stato inviato formalmente all’Ufficio Segreteria Istituzionale, al Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, ai membri della Commissione Finanze e a tutti i Consiglieri. L’APAS evidenzia che, a differenza dell’Italia, San Marino non ha mai considerato le spese veterinarie tra le deduzioni fiscali. Nei mesi passati, diversi cittadini e associazioni hanno presentato richieste in proposito, senza però ottenere risultati.

L’associazione sottolinea che nella prima bozza della riforma era stato finalmente accolto il principio della deducibilità, frutto di un lungo lavoro di sensibilizzazione. La sua rimozione è vista come un passo indietro sul piano sociale e culturale, deludendo chi sperava in un cambiamento significativo.

L’APAS chiede al Governo e al Consiglio di rivedere questa norma, affermando che le cure veterinarie sono una necessità fondamentale per il benessere degli animali, per la salute pubblica e per la coesione sociale. Sostenere chi si prende cura degli animali, conclude l’associazione, rappresenta un investimento in prevenzione e in una comunità più giusta e responsabile. Il dibattito in aula si preannuncia quindi come un’importante opportunità non solo per la riforma fiscale, ma anche per dimostrare la sensibilità istituzionale su tematiche riguardanti il benessere animale e la giustizia sociale.