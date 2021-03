Ieri ha passato tutto il giorno al telefono. Per il deputato leghista Edoardo Rixi, fedelissimo di Matteo Salvini, leader del partito in Liguria, la condanna in primo grado nel maggio 2019 era costata il posto di viceministro delle Infrastrutture nell’allora governo Lega-Movimeno 5 Stelle. Un’era politica fa, in quel mondo pre pandemia che adesso pare un ricordo sbiadito. Ora Rixi, che nel processo spese pazze è passato da una pena di 3 anni e 5 mesi per falso e peculato all’assoluzione in appello “perché il fatto non sussiste”, dice di tirare “un sospiro di sollievo.Mi rimetto a lavorare senza guardare indietro”.

Però la condanna in primo grado gli era costata molto…

“Le dimissioni erano nei “patti”, nel cosiddetto contratto di governo, però mi sarebbe piaciuto ricevere ben altro trattamento dagli allora alleati del Movimento 5 Stelle. Per un mese mi avevano fustigato, anche più dell’opposizione”.

Salvini invece l’aveva elogiato e gli aveva affidato un ruolo strategico nel partito.

“Matteo e tutta la Lega mi sono stati molto vicini. Ancora prima, durante le indagini, quando avevo avuto momenti di vero scoramento”.

Ora tornerà a incarichi di peso a Roma?

“Quando si è formato il governo Draghi io stesso ho ritenuto che non avrebbe avuto senso ricoprire posizioni di rilievo nazionale con la sentenza di appello in arrivo dopo 20 giorni. Ora voglio vivere in tranquillità con la mia famiglia e pensare a far bene il mio lavoro in Parlamento per la mia Liguria”.

C’è qualcosa che non va secondo lei nella giustizia italiana?

“Credo che sia giusto pretendere una giustizia più rapida, al di là del singolo caso. Io ricevetti l’avviso di garanzia nel 2015, in piena corsa nelle elezioni regionali dove all’inizio ero pure il candidato scelto per la coalizione di centrodestra. E poi credo che vada completamente riformata la legge Severino, ormai del tutto anacronistica”.

Quali erano le constezioni nei suoi confronti?

“All’inizio 100mila euro, poi 50mila in larghissima parte non riferite a me ma al mio ruolo di capogruppo della Lega in Regione. Mi dissero che il primo maggio non potevo aver sostenuto spese istituzionali quando ero in piazza con i lavoratori”.