Spese militari in Italia: analisi degli investimenti futuri

Spese militari in Italia: analisi degli investimenti futuri

L’osservatorio Milex ha espresso un parere sul Documento di programmazione economico-finanziaria 2025-2027 riguardante le spese militari italiane. L’analisi sottolinea che, sebbene si prevede che l’Italia raggiunga la soglia del 2% del PIL per la spesa militare nel 2025, il documento fornisce solo informazioni generali su come sia stato calcolato questo incremento e quali nuovi elementi siano stati inclusi nel conteggio. Inoltre, si evidenzia una significativa perdita di trasparenza nella rendicontazione dei programmi d’investimento, poiché dalle tabelle dettagliate sono stati rimossi i riferimenti ai costi precedenti. Questa situazione rende più complessa la comprensione e il controllo della spesa, in un periodo caratterizzato da continui aumenti.

Nonostante queste carenze, l’Osservatorio è riuscito a stimare il valore totale dei programmi di investimento previsti nei prossimi anni, analizzando il settore per settore. Si stima che oltre 130 miliardi di euro saranno dedicati a nuovi sistemi d’arma, affiancati da circa 9 miliardi per infrastrutture militari. Di questi, 35 miliardi sono già stanziati e consolidati attraverso Leggi di Bilancio precedenti. Nei prossimi anni, la maggior parte degli investimenti sarà destinata all’ammodernamento e rinnovamento dei mezzi aerei e terrestri delle forze armate.

