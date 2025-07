Spesa per la difesa in Italia: dove vanno i nostri soldi?

Nel contesto attuale, il tema della spesa militare in Italia sta guadagnando sempre più attenzione. Secondo un rapporto del Censis, nel 2024 la spesa per la difesa italiana si attesterà a 25,6 miliardi di euro, segnando un incremento del 46% rispetto ai dieci anni precedenti, ma rappresentando solo l’1,4% del PIL. Questo valore è lontano dal 2% concordato con la NATO e dal 3,5% più 1,5% destinato alla sicurezza, impegni che non sono stati pienamente rispettati.

Il Parlamento italiano aveva espresso la volontà di destinare il 20% del budget della Difesa a investimenti e operazioni. La spesa si suddivide in tre principali categorie: il salario del personale militare, che in Italia ha raggiunto le 171.000 unità, investimenti in armamenti e costi di esercizio per il mantenimento delle infrastrutture militari.

Nonostante l’alta spesa, vi sono delle divergenze tra i dati forniti dal Censis e quelli della Camera dei Deputati riguardo ai capitoli di spesa del 2024, con un previsto saldo di circa 21,2 miliardi per il corrente e 7,9 miliardi per il capitale. La legge italiana impone anche controlli sulle esportazioni di armi, limitando il rischio di alimentare conflitti in Paesi in via di sviluppo.

Inoltre, l’industria della difesa italiana è attiva anche nell’export, con Leonardo Spa che nel 2024 ha registrato esportazioni per 1,8 miliardi di euro. L’analisi del settore ha messo in evidenza come l’inflazione stia erodendo i benefici degli aumenti di bilancio, rendendo più difficile l’accesso ai sistemi moderni di armamento e rischiando di compromettere la competitività delle aziende europee.