Spesa militare, Meloni-Trump e guerra in Ucraina: le dichiarazioni di Tajani

Antonio Tajani, vice premier e ministro degli Esteri italiano, ha affrontato vari temi importanti, tra cui l’aumento della spesa per la difesa. Ha dichiarato che l’Italia non può arrivare al 5% del PIL per la difesa, ma sta lavorando per raggiungere il 2%. Tajani ha sottolineato l’importanza di escludere queste spese dal patto di stabilità per garantire investimenti nella sicurezza e ha evidenziato il ruolo dell’Italia nella NATO, sia in termini di personale che di finanziamenti.

Tajani ha anche parlato della necessità che l’Europa investa nella propria sicurezza e non dipenda sempre dagli Stati Uniti. Ha ribadito l’importanza di una forte presenza americana nel Mediterraneo per contrastare le influenze di paesi come Cina e Russia in Africa. Ha difeso gli accordi di Abramo e ha esortato a riprendere le trattative per permettere a Israele di dialogare con l’Arabia Saudita e altri stati arabi moderati.

Riguardo alle relazioni con gli Stati Uniti, Tajani ha dichiarato che non devono essere influenzate da eventi politici interni americani. Ha anche accennato al generale libico recentemente rilasciato, sottolineando la necessità di seguire le procedure legali.

Infine, Tajani ha trattato della guerra in Ucraina, affermando che è importante raggiungere una pace giusta e proteggere il diritto internazionale. Ha esaminato anche la situazione tra Cina e Taiwan, sostenendo la necessità di mantenere lo status quo. Ha espresso preoccupazione per una possibile guerra commerciale tra Stati Uniti ed Europa, sottolineando l’importanza di rafforzare le relazioni commerciali tra Italia e Stati Uniti.