Spesa farmaci anti-cancro in Italia: un balzo nel 2023

Nel 2023, la spesa pubblica italiana per i farmaci anti-cancro ha superato i 4,7 miliardi di euro, segnando un aumento del 9,6% rispetto all’anno precedente. Questo incremento evidenzia le sfide di sostenibilità per il Servizio sanitario nazionale, che deve garantire l’accesso tempestivo alle innovazioni terapeutiche. Tuttavia, i progressi nella ricerca hanno contribuito a una significativa riduzione della mortalità per tumore, calata del 15% in dieci anni in Italia.

Francesco Perrone, presidente dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), ha annunciato un 2024 record con 113 nuovi farmaci attesi, di cui il 31,6% sono antitumorali. La spesa per questi trattamenti deve essere gestita con attenzione per garantire l’approvazione dei farmaci realmente innovativi. Inoltre, con 3,7 milioni di cittadini che vivono dopo una diagnosi di tumore, la sostenibilità è fondamentale anche per abbattere le liste d’attesa e migliorare l’appropriatezza delle cure.

Massimo Di Maio, presidente eletto Aiom, ha evidenziato la scarsità di posti letto per oncologi, con una riduzione del 35% in Italia dal 2012 al 2022. Ha proposto un modello organizzativo che ottimizzi i ricoveri.

Nel 2024, sono previste 390.100 nuove diagnosi di tumore, il 40% delle quali potrebbe essere evitato con stili di vita sani e screening. Saverio Cinieri, presidente di Fondazione Aiom, ha sottolineato che la spesa in prevenzione è insufficiente e presenta criticità rispetto ad altri Paesi europei.

I ricercatori italiani sono attivi anche al Congresso Asco, contribuendo alla ricerca oncologica a livello globale. Il tema del Congresso 2025 sarà la collaborazione scientifica per tradurre le innovazioni nella pratica clinica.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com