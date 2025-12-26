Spesa della Camera dei deputati in Italia

La riforma che ha ridotto il numero dei deputati da 630 a 400 doveva alleggerire il peso del Parlamento sulle casse pubbliche. Tuttavia, i dati ufficiali del bilancio della Camera dei deputati mostrano che la promessa di risparmio appare oggi meno solida del previsto.

La spesa annua complessiva della Camera dei deputati si attestava in media a circa 1,034 miliardi di euro tra il 2017 e il 2021, mentre tra il 2022 e il 2024 la media sale a circa 1,293 miliardi. Nel 2024, la spesa complessiva della Camera è stata di circa 1,26 miliardi, di cui 967 milioni destinati alle sole attività funzionali. La riforma non ha ridotto i costi complessivi, ma ha aumentato la spesa pro capite.

Al Senato, il quadro della spesa appare più lineare rispetto alla Camera. Per il 2025, la dotazione complessiva rimane invariata rispetto al 2024 e ammonta a 505 milioni di euro. Rispetto al 2011, la dotazione è ridotta di 21,6 milioni, con una contrazione complessiva di quasi 302,4 milioni.

Il questore di Montecitorio Filippo Scerra difende l’impatto della riforma, osservando che se non ci fosse stato il taglio dei parlamentari, oggi la spesa complessiva sarebbe stata più elevata. La riforma ha inciso direttamente su una specifica voce di bilancio, determinando una riduzione di circa 50 milioni di euro, legata al venir meno delle indennità dei parlamentari non più in carica. Tuttavia, altre voci di spesa hanno seguito l’andamento dell’inflazione e hanno contribuito a far crescere i conti complessivi.