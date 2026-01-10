Spesa cani e gatti in Italia

In Italia, avere un cane o un gatto comporta una spesa media di circa 1.000 euro annui per animale. Questo dato emerge da uno studio dell’Istat sugli animali domestici in Italia, commentato da Assoutenti.

La spesa per mantenere un animale domestico è aumentata costantemente a causa dei rincari nel settore. Secondo i dati Istat, il costo medio per gli animali domestici e relativi prodotti è salito del 22,2% rispetto al 2019. I prodotti alimentari per cani e gatti hanno registrato rincari medi del 23%, mentre i servizi veterinari sono aumentati del 13,4%.

La spesa complessiva per un animale domestico supera i 1.000 euro annui, considerando le spese per l’alimentazione e i controlli veterinari periodici. Tuttavia, se l’animale necessita di visite specialistiche o interventi chirurgici, la spesa può aumentare notevolmente. Ad esempio, un giorno di degenza in clinica veterinaria può costare fino a 300 euro, mentre le operazioni possono costare oltre 2.000 euro.

Assoutenti chiede che venga garantita una corsia preferenziale ai progetti di legge che consentano l’utilizzo di farmaci ad uso umano anche in ambito veterinario, sotto controllo medico. Ciò potrebbe ridurre i costi dei medicinali, che possono costare fino a dieci o venti volte di più se destinati agli animali. Il presidente Gabriele Melluso sottolinea l’importanza di ridurre questi costi per tutelare i consumatori e garantire cure accessibili agli animali.