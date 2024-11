Spesa Annuale per Metro Quadrato

Per la prima volta, l’Italia ospita la via commerciale con i negozi di lusso più costosi al mondo: via Montenapoleone a Milano, dove i prezzi degli affitti possono toccare i 20.000 euro al metro quadro. Un palazzo situato in questa via è stato venduto per oltre un miliardo di euro. Secondo il 34esimo report “Main Streets Across the World” di Cushman & Wakefield, una delle principali società di mercato immobiliare globale, via Montenapoleone ha superato la Fifth Avenue di New York come destinazione retail più cara al mondo. Questo cambiamento rappresenta la prima volta in cui l’Europa occupa il primo posto nella storia del report. Il report sottolinea che la crescita dei canoni di locazione in via Montenapoleone è stata robusta, con un incremento superiore al 30% negli ultimi due anni, favorita dall’apprezzamento dell’euro rispetto al dollaro statunitense.

Dieci anni fa, via Montenapoleone si trovava solo al sesto posto nella classifica delle vie dello shopping mondiale, dietro città come Sidney, Londra, Parigi, Hong Kong e New York. Oggi, invece, ha scalato le posizioni, passando dal secondo posto nel 2023 al primo nel 2024, superando New York. La Upper 5th Avenue mantiene un canone massimo di 19.537 euro al metro quadro, mentre New Bond Street a Londra chiude il podio con 17.210 euro al metro quadro.

L’aumento dei prezzi è evidente anche attraverso operazioni immobiliari recenti. Un notevole esempio è l’acquisto, avvenuto ad aprile, di un palazzo storico risalente al Settecento, situato al civico 8 di via Montenapoleone, che comprende oltre 11.800 metri quadri di superficie lorda e più di 5.000 metri quadri di spazio commerciale, affittati a boutique di alto livello come Saint Laurent e Prada. Questo palazzo è stato acquistato dal gruppo Kering per circa 1,3 miliardi di euro, rappresentando l’acquisto più costoso di un singolo asset mai registrato in Italia.

In sintesi, via Montenapoleone è diventata un simbolo dello shopping di lusso, attrarre significativi investimenti immobiliari e cambiando la classifica globale delle vie commerciali.