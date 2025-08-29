Spesa alimentare e cura del sé in Italia: tendenze attuali

Nel tempo, la spesa per i beni alimentari e le bevande ha mostrato un trend di diminuzione, pur continuando a influenzare il bilancio complessivo. Questa è scesa dal 17,6% al 15,4% in un periodo di trent’anni. Al contrario, la spesa per i pubblici esercizi, che comprende i pasti consumati fuori casa, è aumentata dal 6,1% al 7,7% del totale.

In merito alla spesa per la cura del sé, questa è passata dal 23,2% al 20,5% considerando i prezzi correnti in trent’anni. Tuttavia, se si valutano i prezzi costanti, nel 2025 la spesa per la cura del sé si attestava a 4.538 euro, cifra che rimaneva in linea con quella del 2024 e in aumento rispetto al 2007.