Sperti ha detto no a una delle Spice Girls: “Il mio più grande rimpianto”

Prima di essere un opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti per oltre venti anni ha fatto il ballerino, arrivando a far parte del corpo di ballo di moltissime trasmissioni ed entrando nel 2006 nel cast dei professionisti di Amici di Maria. Gianni diversi anni fa ha anche ricevuto un importantissima proposta lavorativa, che però ha rifiutato. Stando a quello che ha rivelato l’opinionista a Uomini e Donne Magazine, Geri Halliweel aveva messo gli occhi su di lui e lo voleva in un suo world tour, ma a quanto pare Sperti ha deciso di non partire per amore: “Ho rinunciato al tour mondiale con Geri Halliwell“. Un no del quale adesso Gianni si sarebbe pentito: “Lui infatti ha ammesso di avere un unico rimpianto lavorativo. – si legge su Novella 2000 – E si tratta proprio del fatto che ha rinunciato a lavorare alla tournée mondiale di Geri Halliwell per amore“.

Ma come si fa a dire di no a Geri Halliweel?!

Sperti e il matrimonio con Paola Barale.

“Se pensavo che il matrimonio con Paola fosse per tutta la vita? Ma certo, quando prendi la decisione e vai in chiesa all’altare pensi quello. Se arrivi a fare quella decisione… La prima a chiedermelo fu lei, io avevo 23 anni e non ero pronto. Poi dopo due anni a 25 sono stato io a chiederlo. Io ero molto innamorato di lei e mi sono sentito molto amato. Come mai è finita la nostra relazione? Ci possono essere stati tanti motivi. Forse magari ha trovato un uomo migliore e ha trovato un’altra persona, magari non sono stato l’uomo migliore. Non che sia finita per un altro, ma ci sono cose per cui uno tende a cercare altrove. Se ti innamori di un altro è perché qualcosa non funziona. La colpa credo sia sempre a metà. mai più rivisti e mai più parlati. Non ci siamo nemmeno incontrati. Io ricordo il bello di noi, ci divertivamo e dicevamo tutto”.