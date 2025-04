Spero in un futuro senza dazi tra USA e UE

Al congresso della Lega a Firenze, Elon Musk ha partecipato in collegamento dagli Stati Uniti, discutendo con Matteo Salvini su vari temi. Musk ha espresso la sua speranza per un futuro senza dazi tra Europa e Stati Uniti, auspicando una partnership più forte e meno restrizioni per il lavoro tra i paesi. Ha affermato che “ci sposteremo in una zona di zero dazi in futuro”.

Affrontando il tema dell’immigrazione, Musk ha dichiarato che l’immigrazione di massa è dannosa, avvertendo che potrebbe portare alla “distruzione di qualsiasi Paese che la consente”. Ha sottolineato come il cambiamento demografico possa alterare l’identità di un Paese.

In merito al terrorismo, Musk ha predetto che “alla fine vedremo uccisioni di massa in Europa”, esprimendo preoccupazione per la sicurezza delle persone. Ha inoltre criticato le restrizioni sulla libertà di espressione, paragonando chi le impone a figure storiche come Mussolini e Hitler, sottolineando che tali restrizioni sono “di impostazione fascista”.

Riguardo alla guerra in Ucraina, Musk ha espresso disprezzo per coloro che incoraggiano il conflitto, definendolo “veramente malvagio”. Ha descritto la situazione come crudele e senseless, affermando che è giunto il momento di fermare il massacro e che le persone stanno morendo senza uno scopo chiaro. Ha esortato a concentrare l’attenzione sulle vite perdute nei combattimenti, chiedendo che si dica basta alla violenza.