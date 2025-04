“Spero di avere tempo” gli ultimi messaggi di Valentina Tomada, il duro racconto della malattia

L’attrice Valentina Tomada, famosa per i suoi ruoli in serie televisive, è morta a 55 anni, dopo aver condiviso sui social messaggi di preoccupazione riguardo alla sua salute nelle settimane precedenti. Prima della sua scomparsa, aveva pubblicato richieste di sostegno e positività, senza rivelare dettagli sulla sua malattia. Durante le ultime settimane della sua vita, i suoi post sui social hanno mostrato una lotta interiore e segnali di un possibile grido d’aiuto.

Tra il 19 e il 21 marzo 2025, Valentina ha postato video in cui appariva provata e in uno di essi, girato in un ambiente che sembrava un bagno di ospedale, ha dichiarato di essere tornata, sebbene “sconquassata”. Nelle sue comunicazioni, ha mostrato gratitudine per l’affetto ricevuto, chiedendo di non inviarle messaggi privati poiché non sapeva come rispondere. Queste parole hanno rivelato un lato vulnerabile, evidenziando la difficile situazione che stava affrontando.

La notizia della sua morte è arrivata all’improvviso, solo tre settimane dopo gli ultimi messaggi sui social. A dare l’annuncio è stata la sorella, che ha espresso un dolore profondo, descrivendo la perdita come la morte di una parte di sé. Ha sottolineato quanto questa tragedia porti via non solo una persona amata, ma anche bellezza e sogni. La famiglia, che include il marito e una figlia, si trova di fronte a un vuoto incolmabile. Il suo talento e la sua vivacità rimarranno impressi nei cuori di chi l’ha seguita, mentre la comunità e i fan si uniscono nel cordoglio, ricordando l’impatto positivo che Valentina ha avuto nel mondo dello spettacolo.