Sperimentazione animale nel 2024: numeri allarmanti e speranze

Nel 2024, il numero di animali utilizzati per la sperimentazione si attesta quasi a 400.000, mostrando una leggera diminuzione rispetto all’anno precedente. Tuttavia, questa riduzione non è sufficiente e le legislazioni europee e nazionali chiedono un impegno maggiore per ridurre al minimo l’uso di animali, privilegiando metodi alternativi.

I dati, raccolti dal Ministero della Salute, indicano che circa 306.000 roditori sono stati impiegati, seguiti da 402 tacchini e 747 spigole. Una novità preoccupante riguarda l’introduzione di 50 gerbilli della Mongolia, sottoposti a esperimenti invasivi. In generale, oltre 100.000 animali sono stati coinvolti in procedure classificate come gravi, che comportano significative sofferenze, tra cui fratture senza anestesia e amputazioni.

Il numero di cani utilizzati è rimasto elevato, con 450 esemplari coinvolti nonostante la normativa attuale ne limiti l’impiego a casi eccezionali. Questi animali, relegati in laboratori sotterranei, soffrono di gravi esperimenti. Anche i primati non umani, sebbene ridotti a 133 – segnando un calo del 50% – continuano a sollevare preoccupazioni per la loro cattura e trasporto, spesso tramite pratiche illecite.

In aggiunta, 2.303 animali sono stati impiegati in ambito educativo, un numero in aumento nonostante il divieto di pratiche didattiche su esseri viventi nel nostro Paese. La maggior parte degli animali coinvolti, circa il 65%, è utilizzata in procedure per le quali non esistono obblighi legali ad impiegare modelli animali. Questo approccio ignora le indicazioni delle normative europee, che suggeriscono di orientarsi verso metodi di ricerca alternativi e più rispettosi degli animali.