Sperimentazione animale in Svizzera: conseguenze e scelte etiche

Un divieto totale degli esperimenti sugli animali potrebbe avere conseguenze serie per la ricerca e la salute in Svizzera. Il Consiglio federale ha raccomandato al Parlamento di respingere l’iniziativa popolare proposta dagli attivisti per il benessere degli animali, senza presentare alcun controprogetto.

Il Governo, pur essendo contrario all’iniziativa, ha ribadito il suo impegno per il benessere animale, sostenendo la sostituzione, riduzione e miglioramento della sperimentazione animale seguendo il principio delle 3R (Replace, Reduce, Refine).

Il 11 novembre 2024, il comitato promotore dell’iniziativa ha depositato una proposta per vietare totalmente gli esperimenti sugli animali, includendo anche il divieto di detenzione e commercio, con alcune eccezioni. Questo divieto dovrebbe applicarsi gradualmente, partendo dall’immediata interdizione degli esperimenti più gravi e di quelli per ricerca fondamentale.

Tuttavia, il Governo sottolinea che un divieto totale comprometterebbe gravemente la ricerca e la salute pubblica. La sperimentazione animale è infatti essenziale per lo sviluppo di nuovi farmaci e la ricerca su malattie ancora poco comprese. Senza questa possibilità, il progresso nella cura di malattie come il cancro rischierebbe di rallentare, limitando l’accesso a trattamenti innovativi.

Inoltre, esperimenti sugli animali sono necessari anche nella formazione di medici e veterinari, e il rischio è che, a causa di un divieto, la ricerca possa spostarsi all’estero.

La sperimentazione animale in Svizzera è già soggetta a rigorosi requisiti legali e ulteriori inasprimenti sono recenti. Il Consiglio federale promuove il benessere degli animali con regolamentazioni rigorose, considerando questi approcci più efficaci rispetto a un divieto totale. La legislazione prevede diverse categorie di sofferenza, con quattro livelli di gravità per gli esperimenti, dal livello zero, che non provoca sofferenza, fino al grado tre, che causa grave sofferenza.