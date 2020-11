Polemiche per un like del consigliere regionale della Lega Daniele Giannini a un commento di un utente su Fb che scriveva “speriamo che anche casa di Zingaretti sia bella infetta”. “Nelle stesse ore in cui come segretari regionali e delle città metropolitane eravamo riuniti con il ministro Boccia per ribadire l’impegno di tutti i democratici a fermare ogni polemica, il consigliere regionale della Lega Daniele Giannini ha messo mi piace a chi commentava su Fb ‘speriamo che anche casa di Zingaretti sia bella infetta’. Siamo tutti al fianco del nostro segretario di fronte a chi continua a seminare odio sulla rete, invece di impegnarsi nella lotta che deve vederci uniti contro Covid 19” afferma il segretario romano del Pd Andrea Casu.

