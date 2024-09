Speravo non fosse vero… Grave lutto per Mara Venier

Il 11 settembre, la televisione italiana ha subito un duro colpo con la morte improvvisa di Luca Giurato, un amato giornalista e conduttore. Questa perdita non ha scosso solo amici e familiari, ma anche numerosi colleghi, tra cui la storica amica e collega Mara Venier. Intervistata dall’Adnkronos, Venier ha condiviso il suo profondo dolore per la scomparsa del suo caro amico, ricordando il momento in cui ha appreso la notizia. La prima cosa che ha fatto è stata tentare di contattarlo, sperando di sentire la sua voce, ma è stata Daniela, la moglie di Giurato, a risponderle confermando la triste realtà.

Completamente commossa, Mara ha ricordato quanto debba a Luca per la sua carriera, in particolare la conduzione di “Domenica In”. Giurato, in un’occasione, l’aveva notata durante un programma condotto da Nino Rispoli e aveva espresso il desiderio di vederla sul piccolo schermo, dicendo: “Voglio quella ragazza con le gambe belle”. Questa segnalazione l’ha poi portata a essere chiamata dai dirigenti della Rai per condurre il famoso programma. Da quel momento è iniziata una profonda amicizia tra i due, caratterizzata da risate e momenti significativi di condivisione della loro vita.

Mara ha anche raccontato di aver sentito Luca qualche mese fa, quando lo aveva invitato a partecipare a “Domenica In”. Lui, però, le aveva confidato di non avere più voglia di apparire in televisione. La loro amicizia è sempre stata autentica e sincera, durando fino alla fine. Infine, Venier ha condiviso il momento straziante in cui la moglie di Luca, Daniela, le ha rivelato quanto il marito le volesse bene, creando un ulteriore legame emotivo in questa triste circostanza.

In sintesi, la scomparsa di Luca Giurato lascia un vuoto incolmabile sia nel cuore di Mara Venier che in quello del pubblico italiano, che ha sempre apprezzato la sua genuina simpatia e professionalità. La loro amicizia, ricca di ricordi e di momenti preziosi, rimarrà per sempre nel ricordo di chi li ha amati.