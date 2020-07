Nel video pubblicato in occasione della presentazione dei palinsesti Sky per la prossima stagione, i due appaiono insieme in quella che sembra una saletta di montaggio e danno vita ad un dialogo esilarante sulla somiglianza: “A France’ devi fa’ qualcosa!”, chiede Castellitto jr. “Sei tu che me devi assomiglia’! Sei tu che devi fa’ qualcosa”, risponde Totti. “Io l’ho fatto aho! Ho fatto tutta sta roba. Fai qualcosina pure te!”, incalza Castellitto. “E che devo fa’?”, lo guarda perplesso il calciatore. “Se guardi ‘sta roba che te sembra? È un po’ diverso il fisico, so’ un po’ troppo magro?”, chiede il giovane Castellitto indicando un’immagine in cui è nei panni del capitano giallorosso. “Te devi ingrassa’?”, prova a suggerire Totti. “No, tu te devi dimagri’! Fai ‘na dieta. Ti alzi la mattina, te fai du’ noci, uno yogurt…”, propone Castellitto suggerendo nel dettaglio il menù ipocalorico a Totti. Il campione all’ennesimo “mezzo mango”, lo blocca: “Senti, a guardarla bene ‘sta foto semo du’ gocce d’acqua. Per me va bene così”, dice alzandosi e lasciando la saletta.

Fonte