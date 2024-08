Speravano 100 dollari a chi la faceva ridere, una città intera non ci riuscì per questo trucco.

Nel 1907, Summer Sue, una performer misteriosa, iniziò a esibirsi al Hammerstein’s Roof Garden, situato sopra il Victoria Theater a New York. Conosciuta come la ragazza che non rideva mai, il teatro offriva un premio di 100 dollari a chiunque fosse riuscito a farla ridere. Pubblico e comici professionisti tentarono, ma nessuno riuscì.

La sua impassibilità divenne rapidamente popolare.

Molti ipotizzavano che Sue fosse sorda o parzialmente cieca. La verità venne a galla solo alla fine delle sue esibizioni: era impossibile per lei ridere perché i suoi muscoli facciali erano paralizzati.

Gestita da Willie Hammerstein, che la pagava solo 20 dollari a settimana, Sue attirò comici di alto livello che si esibivano gratuitamente, rendendo l’atto estremamente redditizio per il teatro. Tuttavia, i comici truffati non perdonarono mai Hammerstein.

Pochi dettagli biografici sono noti su Summer Sue, il cui vero nome era Susan Kelly. Un annuncio del New York Times del 4 luglio 1907 menzionava un’ingiunzione che le impediva di esibirsi, ma non sono chiari i motivi dietro questa restrizione. Si sospetta che soffrisse della sindrome di Möbius, una condizione che paralizza i muscoli facciali, ma non ci sono conferme definitive.

In seguito, il nome di Summer Sue divenne sinonimo di pubblico difficile. Recensioni di commedie spesso dichiaravano che uno spettacolo era così divertente da far ridere persino Summer Sue. Altre performer adottarono il suo nome e atto, ma non è chiaro se condividessero la sua paralisi facciale. Pena per Susan, ridere è terapeutico per il corpo.

Certo, non però quando siamo nervosi.