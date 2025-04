Speranze e Sorprese: Javier e il Grande Fratello

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Helena Prestes ha condiviso dettagli sulla sua infanzia e la sua partecipazione al Grande Fratello, dove si è classificata seconda. Durante l’intervista, ha rivelato: “Speravo di vincere, ma sono anche felicissima di come è andata”. Helena ha descritto la sua infanzia difficile, contrassegnata dalla violenza del padre e da un ambiente instabile: “I litigi tra i miei genitori e il disordine erano all’ordine del giorno”. Ha parlato del padre, descritto come violento e con problemi di alcolismo, sottolineando: “Ho provato a perdonarlo, ma il dispiacere è rimasto dentro di me”.

In merito al rapporto con la madre, Helena ha rivelato che ci sono stati contrasti e che non si sentono da tre anni, nonostante i suoi tentativi di riavvicinamento. Ha anche accennato a una relazione violenta con un ex ragazzo, dalla quale è riuscita a allontanarsi con l’aiuto di conoscenze nella casa. Durante l’intervista, è intervenuto Javier, il suo attuale compagno, che le ha fatto una sorpresa. Helena ha descritto Javier come una fonte di gioia, dicendo che “è stato il mio sorriso quotidiano” e che insieme “sogniamo una famiglia”.

Javier, parlando del loro futuro insieme, ha detto: “Stiamo tornando alla vita reale piano piano, non è facile”. La coppia, attualmente, comunica in italiano, ma prevede di usare lo spagnolo quando vivranno insieme. L’intervista ha mostrato un lato vulnerabile di Helena, evidenziando il suo percorso di vita e la ricerca di stabilità emotiva e relazionale.