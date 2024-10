Speranze di Guarigione: L’Attrice e la Cura Sperimentale di Verona

Eleonora Giorgi, l’attrice e regista di 70 anni, ha recentemente condiviso la sua battaglia contro il tumore al pancreas durante un’intervista, un anno dopo la diagnosi. Malgrado le scarse possibilità di guarigione, Giorgi non perde la speranza grazie a un programma di cura sperimentale attivo a Verona. Nel novembre scorso, durante un’intervista a “Pomeriggio Cinque”, aveva parlato del suo viaggio in questo difficile percorso di chemioterapia e operazione, invitando il pubblico a condividere questa esperienza con lei.

In un collegamento da casa, dove era presente anche il suo ex marito Massimo Ciavarro, Eleonora ha rivelato il supporto fondamentale ricevuto. Ha esprimere timori riguardo al suo futuro e al piccolo Gabriele, figlio di Paolo Ciavarro, sottolineando come la sua paura maggiore sia quella di essere dimenticata. Ha anche detto di voler scrivere a Gabriele una lettera per fargli sapere quanto lo ama e continuare a rimanere presente nella sua vita, anche in caso di difficoltà.

Nonostante la battaglia ardua e le limitate possibilità di sconfiggere la malattia, Giorgi ha trovato una fonte di forza nell’amore della sua famiglia e degli amici, evidenziando come stia ricevendo affetto anche da personalità di spicco. Ha parlato di come il suo aspetto stia cambiando a causa della chemio, professando che si sente bella e spronando altre donne a non vergognarsi del loro aspetto durante la malattia.

Giorgi ha parlato anche delle possibilità di un trattamento innovativo, rivelando che i campioni sono stati inviati negli Stati Uniti per esami in una clinica americana, dove hanno identificato un presunto accesso terapeutico mai prima usato. Ha menzionato che ci sono circa il 14% di possibilità di successo e le sue speranze ora si concentrano sulla cura sperimentale a Verona.

In sintesi, Eleonora Giorgi sta affrontando una battaglia complessa con determinazione e ottimismo, cercando di restare presente nella vita del suo bambino e contando sull’amore e il supporto dei suoi cari. Le sue esperienze possono fungere da esempio per molte persone che affrontano situazioni simili, mettendo in luce l’importanza della resilienza e dello spirito positivo.