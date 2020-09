“La situazione in Ue dalla metà di agosto è peggiorata in maniera abbastanza significativa. In modo particolare abbiamo segnali di recrudescenza significativi dalla Spagna, dalla Francia, Olanda e Belgio. Questo significa che il virus ancora circola che abbiamo di fronte a noi mesi non facili. Io sono convinto che troveremo le soluzioni adeguate e che la scienza ci farà vincere questa battaglia. Ma ancora c’è una situazione che va gestita con la massima attenzione”. Lo ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite a ‘Frontiere, il festival della Salute’ del Gruppo editoriale Gedi-Repubblica.

