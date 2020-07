“La priorità assoluta è tenere la curva epidemiologica sotto controllo e difendere il nostro Paese”. A ribadirlo il ministro della Salute Roberto Speranza, oggi durante il Question time al Senato. “In questi mesi – sottolinea – siamo riusciti a piegare la curva del contagio tra mille difficoltà, grazie ai comportamenti virtuosi degli italiani e a misure molto dure assunte dal Governo nazionale e dalle nostre Regioni. Siamo fuori dalla tempesta ma non ancora in un porto sicuro, ripeto, e intanto la situazione internazionale fuori dai confini del Paese è sempre più complicata: oltre 17 milioni di casi con oltre un milione di casi in più a settimana e purtroppo una situazione neanche sotto controllo nella nostra Europa”.

