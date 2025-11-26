Speranza per le donne in chemioterapia a Roma

Un raggio di speranza e bellezza risplende per le donne che affrontano il difficile percorso della chemioterapia. Il progetto etico del Calendario promosso dall’Associazione Tricostarc ETS, con il titolo di MATERIKA, celebra la forza e la resilienza delle pazienti oncologiche, trasformando la sfida della malattia in un’ode alla vita.

La perdita dei capelli in chemioterapia rappresenta uno degli effetti collaterali più temuti, con un impatto psicologico significativo che porta l’8% delle pazienti a rifiutare la terapia e il 47% a considerare la perdita dei capelli l’aspetto più difficile da affrontare. Non è solo un problema estetico, ma una questione che intacca profondamente l’identità e l’autostima.

L’Associazione sensibilizza sull’obiettivo di contrastare l’isolamento psicologico delle pazienti oncologiche, offrendo sostegno concreto e un messaggio di speranza attraverso soluzioni come parrucche sostenibili e altre iniziative di supporto volte a preservare l’immagine e l’identità delle persone in cura. Le protagoniste della serata saranno le pazienti, che indosseranno abiti creati appositamente per il servizio fotografico, realizzati con materiali eco-sostenibili.

Durante l’evento sarà presentata anche una mostra di parrucche-scultura realizzate con materiali di recupero, alcune dalle stesse pazienti, che rappresentano la trasformazione della materia e l’arte del riuso, con un messaggio di rinascita e speranza. Sarà presentato il primo studio scientifico sulla donazione dei capelli, in collaborazione con esperti clinici, per confermare l’importanza della tricologia protesica oncologica nel supporto alle pazienti.

L’evento sarà un’opportunità per sensibilizzare sull’importanza delle Banche della parrucca per malate oncologiche, accessibili gratuitamente e senza costi per la collettività. Le Banche della parrucca sono gestite da personale specializzato in tricoprotesica oncologica per accompagnare le donne nel recupero della loro immagine. L’obiettivo è di avere accesso a parrucche gratuite per malate oncologiche, con un occhio di riguardo anche verso il supporto emotivo che queste donne meritano.

Ospite speciale dell’evento sarà Carolyn Smith, insieme ad esponenti del mondo della politica, del sociale e del mondo scientifico. La tricologia solidale è al centro di questa iniziativa, poiché le parrucche oggi sono considerate vere protesi, incluse nelle spese sanitarie detraibili nella dichiarazione dei redditi. essenziale unire le forze e creare reti di sostegno affinché la nudità del capo sia sempre e solo una scelta personale, e non un obbligo economico.