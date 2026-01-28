Speranza per il futuro: l’ottimismo di Ian McEwan

Ian McEwan e sua moglie Annalena hanno sperimentato con il programma di intelligenza artificiale Soniva Music, chiedendogli di mettere in musica la famosa poesia “This Be The Verse” di Philip Larkin con un accompagnamento country. I risultati sono stati sorprendenti. McEwan racconta che il risultato è stato “piuttosto bello” e che quando sua moglie ha chiesto al programma di mettere in musica la poesia “The Rolling English Road” di GK Chesterton con la voce di Frank Sinatra, il risultato è stato incredibilmente sofisticato.

McEwan è impressionato ma anche un po’ depresso dalle possibilità offerte dall’intelligenza artificiale. Scherza dicendo che forse potremmo essere fortunati se otteniamo due capolavori a settimana invece di uno ogni 50 anni. Il suo nuovo romanzo, “What We Can Know”, esplora un futuro immaginario plasmato dalla risposta dell’umanità al cambiamento climatico e ai conflitti. La storia si svolge in diversi periodi di tempo e segue il personaggio di Tom Metcalfe, un accademico che lavora su una biografia di Francis Blundy, un poeta che nega il cambiamento climatico.

McEwan utilizza questo futuro immaginario per riflettere sul presente e sulla preoccupazione per il futuro che stiamo creando per le generazioni a venire. Sottolinea che sappiamo cosa fare per affrontare il cambiamento climatico e che non è difficile passare a un’economia elettrica e smettere di bruciare combustibili fossili. McEwan nota che ci sono segnali di progresso, come ad esempio i progetti di conservazione e di riwilding, e che la natura ha una resilienza innata che può riprendersi se smettiamo di fare del male all’ambiente.