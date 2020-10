“Nella mia idea di nuovo Ssn c’è uno spazio importante per il vostro lavoro, per la vostra professionalità, per quello che avete rappresentato in questi mesi di emergenza e per quello che avete rappresentato in questi anni, come necessità di rimettere al centro l’assistenza, il supporto psicologico che è sentito dai cittadini come rilevante e sempre più importante”. Lo ha detto, rivolgendosi a una platea di psicologi, il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un videomessaggio inviato all’incontro organizzato dal Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi per la Giornata nazionale della psicologia 2020.

