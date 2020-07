“Uso della mascherina nei luoghi chiusi, distanziamento e divieto di assembramento, lavaggio frequente delle mani restano fondamentali anche in questa fase profondamene diversa da quella del lockdown”. Lo ricorda il ministro della Salute, Roberto Speranza, a “Radio anch’io” su Rai Radiouno. “In questi mesi non ho fatto polemica con nessuno”, ha continuato Speranza (rispondendo ad una domanda sul ‘No’ alle mascherine di Matteo Salvini), “e continuo a pensare che sia importante non dividersi su questioni fondamentali. Ci sono misure essenziali, che non possono essere messe in discussione se non vogliamo vanificare i risultati ottenuti”.

Speranza ha spiegato che il Paese deve essere unito. “Queste regole sono essenziali, non possono essere messe in discussione. Bisogna avere senso dello Stato e delle istituzioni”, ha aggiunto.

Il ministro della Salute ha ricordato inoltre che “siamo tra i pochi Paesi al mondo che hanno imposto l’obbligo di quarantena a tutti i cittadini che negli ultimi 14 giorni sono stati in Paesi extraeuropei o extra Schengen”. “Si tratta di un provvedimento duro ma necessario – sottolinea – allargato anche a due Paesi europei come Bulgaria e Romania, che vivono una situazione sanitaria tutt’altro che semplice”. Per chi arriva in pullman da questi Paesi “tutte le Regioni stanno organizzando controlli e l’indicazione del governo è di farli e di assicurarsi che venga rispettato l’obbligo di quarantena”.







