“Una pandemia non è uno sprint ma, purtroppo, una maratona che richiede tenuta di lungo periodo e resistenza. Probabilmente è per questi motivi che la mia sveglia biologica si è assestata alle 4.30, massimo alle 5 del mattino. E di certo è per questi motivi che ascoltare le dichiarazioni irresponsabili di alcuni mi fa letteralmente soffrire. Come si può perdere così in fretta la memoria di un trauma come quello che abbiamo vissuto? E com’è possibile far finta di credere che questa crisi sia definitivamente alle nostre spalle”. E’ uno degli stralci del libro del ministro della Salute, Roberto Speranza – ‘Perché guariremo – Dai giorni più duri a una nuova idea di salute’, edito da Feltrinelli – ritirato dagli scaffali, di cui ‘La Verità’ pubblica alcuni stralci.

