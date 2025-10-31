Speranza e musica: la nuova campagna elettorale in Puglia

Proforma torna a farsi sentire nel panorama politico pugliese. L’agenzia di comunicazione storica, nota per il suo supporto a campagne del centrosinistra, ha recentemente presentato un inno elettorale ispirato al brano “Gente che spera” degli Articolo 31, reinterpretato da vari artisti.

Tra i protagonisti della campagna musicale c’è Francesco Occhiofino, noto come Reverendo, membro dei Bari Jungle Brothers, che ha collaborato con altri rapper provenienti da diverse località pugliesi. I partecipanti includono Cekka di Bitonto, Selea di San Nicandro Garganico, Papaceccio di Barletta, Plata di Cellino San Marco, Samen Mi Casa di San Nicandro Garganico, Sam D di Corigliano d’Otranto e Zakalicious di Taranto. La realizzazione del video è stata curata da Antonio Stea, con il supporto del fonico Kiffen.

Le parole chiave ripetute nel brano sono Puglia, terra e spera, a sottolineare il legame con la regione e un messaggio di speranza. Nel finale del video compare Antonio Decaro, candidato alle prossime elezioni regionali, che rivolge alla telecamera la domanda provocatoria: “Funziona?”.

La risposta a questa domanda si avrà a novembre, quando si svolgeranno le elezioni.