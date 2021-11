Dal primo dicembre via alla terza dose anche per coloro che hanno tra i 40 e i 60 anni. Lo ha annunciato il ministro alla Salute Roberto Speranza durante un question time alla Camera. “Con il confronto svolto annuncio che facciamo ulteriore passo avanti: dal primo dicembre saranno chiamati a dose di richiamo anche chi ha tra 40 a 60 anni. La terza dose è assolutamente strategica per la campagna vaccinale: siamo all’83,7% di persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Il richiamo ad oggi è stato offerto 2,4 milioni. Abbiamo iniziato da immunocompromessi, fragili, sanitari, over 60 e chi ha avuto J&J che possono avere booster dopo sei mesi”.

Lo stesso Speranza aveva annunciato la settimana scorsa che si sarebbe iniziato a lavorare all’abbassamento dell’età delle persone coinvolte dalla dose booster. In molti avevano ritenuto che sarebbe toccato ai cinquantenni, 8,1 milioni dei quali hanno completato il ciclo vaccinale. Invece si apre anche ai quarantenni, cioè ad altri 7 milioni di cittadini. Entrano così nella campagna 15 milioni di persone.