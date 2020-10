“In questo momento non è stata assunta nessuna decisione. Ne leggiamo tante, ma nessuna decisione è stata presa”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, in visita a Fiorenzuola (Piacenza), rispondendo ai cronisti che gli chiedevano lumi sull’ipotesi dell’istituzione del coprifuoco anche in Italia. “La situazione è seria, ed è seria sul piano europeo: la Francia ieri ha fatto 30 mila casi, il Belgio ha fatto 10 mila casi, la Gran Bretagna 20 mila casi, la Germania ieri ha superato 7.300 casi. C’è una situazione seria, e bisogna sempre dire la verità. Rispetto a questa situazione seria lavoriamo per costruire risposte adeguate e misure ponderate, senza inseguire indiscrezioni. Il lavoro va fatto con serietà. Come abbiamo dimostrato di saper fare in questi mesi”, ha rivendicato il ministro.

