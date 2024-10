SPERA è l’autobiografia di Papa Francesco, la prima scritta da un Pontefice nell…

SPERA è l’autobiografia di Papa Francesco, la prima scritta da un Pontefice nella storia. Uscirà a gennaio 2025 in contemporanea mondiale in più di 80 Paesi. «Il libro della mia vita è il racconto di un cammino di speranza che non posso immaginare disgiunto da quello della mia famiglia, della mia gente, del popolo di Dio tutto. È, in ogni pagina, in ogni passo, anche il libro di chi ha camminato insieme a me, di chi ci ha preceduto, di chi ci seguirà» commenta @franciscus nella nota che ne anticipa la diffusione.

Ricco di rivelazioni, emozionante e umanissimo, l’eccezionale memoriale procede dal racconto delle radici italiane fino a coprire l’intero pontificato. Scritto con Carlo Musso, per volontà di Papa Francesco sarebbe dovuto uscire dopo la sua morte ma il Giubileo della Speranza lo ha portato a decidere di pubblicarlo ora. «È stata una lunga, intensa avventura che ha impegnato gli ultimi sei anni» commenta Musso.

Il volume è arricchito da alcune straordinarie fotografie, anche private e inedite.