Speleologa intrappolata nella grotta Bueno Fonteno: Ottavia Piana a rischio di rimanere per altri due giorni

Ottavia Piana, la speleologa bloccata nella grotta Abisso Bueno Fonteno, potrebbe dover rimanere lì per ulteriori 36-48 ore. Le sue condizioni di salute, pur essendo infortunate, sono stabili. Il Soccorso Alpino e Speleologico è attualmente impegnato nelle operazioni di salvataggio. I soccorritori, che hanno raggiunto una parte conosciuta della grotta, necessitano di 2 ore per arrivare al ramo principale e ulteriori 30 minuti per uscire.

Finora hanno partecipato 126 tecnici del Soccorso, suddivisi in 5 squadre, impegnate nel trasporto della barella e nella disostruzione dei passaggi. L’ingresso della sesta squadra è previsto per il 17 dicembre e della settima per il giorno seguente. Inoltre, un cavo telefonico è stato posizionato per garantire le comunicazioni tra l’interno e l’esterno della grotta.

Durante la visita, il dottor Rino Bregani ha riportato che Ottavia Piana è molto spaventata e ha affermato di non voler più praticare speleologia dopo questa esperienza traumatica. La 33enne bergamasca, intrappolata a circa 4 ore dall’uscita, ha mostrato segni di politrauma ma il suo monitoraggio sanitario continua. I soccorritori stanno lavorando intensamente per garantire il suo recupero in sicurezza e in tempi ragionevoli.