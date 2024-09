Specifiche, Prezzo e Data di Lancio in Italia

ASUS ha svelato la nuova console portatile ROG Ally X durante il Computex di Taipei, apportando numerosi miglioramenti rispetto al modello precedente. Questa console-PC portatile, basata su Windows 11, è progettata per offrire un’esperienza di gioco superiore.

Il design della ROG Ally X si caratterizza per il nuovo colore nero opaco, diverso dal bianco del modello precedente. Le impugnature sono state ridisegnate per una presa più comoda, e la riposizione di pulsanti e leve facilita l’accesso, mentre i grilletti inclinati consentono una pressione più naturale.

Dal punto di vista tecnico, la console utilizza il potente SoC AMD Ryzen Z1 Extreme, mantenendo prestazioni elevate. Il display è un IPS da 7 pollici con risoluzione FHD 1920 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e luminosità di 500 nit, garantendo immagini fluide. Un aggiornamento significativo è l’aumento della RAM a 24 GB LPDDR5X-7500, rispetto ai 16 GB del modello precedente, rispondendo così alle crescenti esigenze dei videogiocatori. La capacità di archiviazione è anche migliorata, con opzioni fino a 1 TB di tipo M.2 2280.

La batteria è stata raddoppiata, ora di 80 Wh, conferendo una maggiore autonomia rispetto alla batteria da 40 Wh del modello precedente. Le nuove ventole, più piccole e efficienti, migliorano il flusso d’aria del 24%, contribuendo al raffreddamento del touch screen.

In termini di connettività, la console presenta due porte USB-C, una delle quali compatibile con Thunderbolt 4, sostituendo la precedente porta XG Mobile e permettendo l’uso di dock e GPU esterne. Include inoltre uno slot per Micro SD e un jack audio da 3,5 mm, ampliando ulteriormente le opzioni di connessione.

L’ASUS ROG Ally X sarà disponibile in Italia dal 22 luglio 2024 a 899 euro, con un incremento di 100 euro rispetto al modello precedente, giustificato dalle migliorie apportate. Questa console rappresenta un significativo passo avanti nel mercato delle console portatili, con miglioramenti ergonomici e prestazionali che la rendono particolarmente competitiva. Grazie alle sue caratteristiche avanzate, la ROG Ally X potrebbe conquistare una vasta fetta del mercato dei videogiocatori in cerca di un’esperienza di gioco di alta qualità in mobilità.