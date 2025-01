Specifiche e Prezzi dell’AI in Italia

Samsung ha lanciato la nuova serie Galaxy S25, che include i modelli Ultra, S25+ e S25, integrando avanzate funzionalità di intelligenza artificiale. Questi smartphone, equipaggiati con il processore Snapdragon 8 Elite, assicurano elevate prestazioni e privacy, grazie a strumenti multimodali che migliorano l’interazione dell’utente attraverso testo, immagini, voce e video.

Una delle novità più significative è la funzione Now Brief, che analizza continuamente l’attività dell’utente per fornire suggerimenti contestuali sulla schermata di blocco, contribuendo a ottimizzare la produttività. Essa offre aiuti come impostare promemoria o condividere eventi, adattandosi dinamicamente al comportamento dell’utente. Questa funzione si basa sul Personal Data Engine, garantendo un’analisi sicura dei dati, evitando il trasferimento di informazioni sensibili verso server esterni.

In sinergia con l’assistente vocale Gemini, Now Brief permette di eseguire azioni come aggiungere appuntamenti tramite comandi vocali. La serie S25 vanta anche funzioni di ricerca contestuale, suggerendo azioni durante la visione di video o pagine web.

La serie S25 si distingue per il design elegante e l’uso di materiali innovativi, come il telaio in titanio del modello Ultra e materiali riciclati nei modelli S25 e S25+. Il Galaxy S25 Ultra presenta un display da 6,9 pollici, una fotocamera da 200 Megapixel e una batteria da 5.000 mAh, mentre S25+ e S25 offrono specifiche simili in dimensioni più contenute.

Samsung promette sicurezza tramite One UI 7 con una lunga garanzia di sette anni di aggiornamenti. La serie sarà disponibile in Italia dal 22 gennaio 2025, con promozioni per raddoppiare la memoria interna fino al 6 febbraio.