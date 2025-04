specie ornamentali da cortile e giardino

Il tacchino rosso di Bourbon è un volatile ornamentale straordinario, sempre più scelto per decorare giardini e cortili. Questa specie si distingue per le sue dimensioni notevoli, con i maschi che possono superare i 15 chili e le femmine che arrivano a circa 8 chili. Il suo piumaggio varia dal marrone al rosso scuro, con lunghe piume bianche sulle ali e sulla coda. È un uccello sociale e curioso, che tende a formare gruppi e mostra un comportamento attento verso l’ambiente circostante. La sua docilità lo rende adatto come animale ornamentale.

Originario della Bourbon County nel Kentucky, il tacchino rosso di Bourbon è stato riconosciuto come varietà nel 1909 e come patrimonio culinario nel 1968. Necessita di ampi spazi all’aperto per muoversi liberamente, con almeno 25 metri quadrati di pascolo per ciascun esemplare e un metro quadro di ricovero ogni due uccelli.

La dieta di questi tacchini consiste principalmente di mais e orzo, con una maggiore quantità di proteine durante la fase di crescita, che deve essere seguita da una dieta più ricca di carboidrati una volta raggiunta la maturità. È fondamentale garantire loro accesso a erbe e verdure, oltre ad acqua fresca e pulita ogni giorno.

Pur essendo generalmente resistenti, i tacchini di Bourbon possono contrarre malattie infettive e respiratorie se non mantenuti in condizioni igieniche adeguate. Malattie comuni includono rinite infettiva, micoplasmosi respiratoria e scabbia. Una buona gestione e vaccinazioni preventive possono aiutare a mantenerli in buona salute.