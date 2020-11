Altri dieci milioni di euro a 390 medici in tutta Italia “non adeguatamente retribuiti durante gli anni di specializzazione”. L’ennesima e più recente sentenza della Corte d’Appello di Roma ( sez. I) aggrava l’esborso di denaro pubblico per sanare la violazione di direttive europee. Con questa ultima sentenza (n. 4261), ammontano a 28 milioni di euro i risarcimenti a favore dei medici solo quest’anno. “Una situazione ‘dimenticata’ dal Parlamento, che Consulcesi sta cercando di portare a conclusione, anche attraverso una petizione online, che ha raccolto in poche settimane oltre 11 mila firme, molte delle quali di medici e professionisti sanitari”, si legge in una nota Consulcesi.

