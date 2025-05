Specialista Ufficio Stampa: Strategie di Media Relations

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!



💼 Titolo del lavoro: SPECIALISTA UFFICIO STAMPA E MEDIA RELATIONS



🏢 Azienda: Synergie



📍 Luogo: Torino

Offerta di Lavoro: Specialista Ufficio Stampa e Media Relations – Synergie, Torino

Synergie è alla ricerca di un talento per il ruolo di Specialista Ufficio Stampa e Media Relations a Torino! Se hai esperienza nella gestione delle comunicazioni aziendali e nella costruzione di relazioni con i media, questa è l’opportunità che fa per te. I requisiti principali includono un’ottima conoscenza delle tecniche di comunicazione, capacità di scrivere comunicati stampa efficaci e una forte attitudine al networking. Unisciti al nostro team dinamico e contribuisci a costruire la reputazione di aziende leader nel settore. Scopri di più e candidati ora per far parte della nostra avventura!