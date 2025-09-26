Specialista Supporto Corrieri

I nostri partner includono grandi supermercati, stazioni di servizio, stazioni ferroviarie, metropolitane e centri commerciali. Siamo appassionati della nostra missione e dei nostri prodotti, e le persone che lavorano con noi sono la chiave del nostro successo. Cerchiamo persone motivate e curiose per aiutarci a innovare.
Opportunità
Siamo alla ricerca di un talentuoso Courier Support Specialist 2D per il nostro team logistico in Italia. Sarai un elemento chiave, collaborando con diversi reparti: autisti, operatori di magazzino e team logistico. La persona ideale avrà una vera passione per la risoluzione dei problemi e possiede eccellenti capacità comunicative e organizzative.
Requisiti
- Competenze organizzative comprovate
- Capacità di risolvere problemi e gestire criticità
- Comunicazione efficace con diverse personalità
- Capacità di lavorare sotto pressione in un ambiente dinamico
Cosa troverai in InPost
- Ottime opportunità di crescita
- Azienda multinazionale
- Ambiente di lavoro flessibile e creativo
- Accesso illimitato a una piattaforma formativa (Good Habitz)
- Contributo alla creazione di logistica responsabile ed eco-sostenibile
- Team di persone appassionate e motivate
Sede: Lavoro completamente remoto o 1 giorno in ufficio (se situato a Milano). Tipo di contratto: part-time.
Il presente annuncio è aperto a entrambi i sessi, a persone di ogni età e nazionalità, nel rispetto delle leggi vigenti. Ti invitiamo a visitare la nostra privacy policy sul nostro sito.
Se sei interessato, unisciti a noi!
