Specialista Supporto Corrieri

Offerte di Lavoro
InPost è un leader nel mercato della consegna dei pacchi business-to-consumer. In Polonia, stanno ridefinendo con successo l’ultimo miglio per l’e-commerce come mercato principale. InPost si sta espandendo in Italia con una rete di 5000 PUDOs (punti di ritiro e consegna) e 3000 armadietti automatici accessibili 24/7, che consentono ai clienti di ritirare, inviare e restituire pacchi comodamente. L’obiettivo è continuare a crescere rapidamente nel mercato italiano, simile a quanto fatto in Polonia.

I nostri partner includono grandi supermercati, stazioni di servizio, stazioni ferroviarie, metropolitane e centri commerciali. Siamo appassionati della nostra missione e dei nostri prodotti, e le persone che lavorano con noi sono la chiave del nostro successo. Cerchiamo persone motivate e curiose per aiutarci a innovare.

Siamo alla ricerca di un talentuoso Courier Support Specialist 2D per il nostro team logistico in Italia. Sarai un elemento chiave, collaborando con diversi reparti: autisti, operatori di magazzino e team logistico. La persona ideale avrà una vera passione per la risoluzione dei problemi e possiede eccellenti capacità comunicative e organizzative.

  • Competenze organizzative comprovate
  • Capacità di risolvere problemi e gestire criticità
  • Comunicazione efficace con diverse personalità
  • Capacità di lavorare sotto pressione in un ambiente dinamico

  • Ottime opportunità di crescita
  • Azienda multinazionale
  • Ambiente di lavoro flessibile e creativo
  • Accesso illimitato a una piattaforma formativa (Good Habitz)
  • Contributo alla creazione di logistica responsabile ed eco-sostenibile
  • Team di persone appassionate e motivate

Sede: Lavoro completamente remoto o 1 giorno in ufficio (se situato a Milano). Tipo di contratto: part-time.

Il presente annuncio è aperto a entrambi i sessi, a persone di ogni età e nazionalità, nel rispetto delle leggi vigenti. Ti invitiamo a visitare la nostra privacy policy sul nostro sito.

Se sei interessato, unisciti a noi!


