Specialista RSPP/HSE – Tecnoservizi

Titolo del lavoro: RSPP/HSE Specialist – Tecnoservizi



Azienda: Acea



Descrizione del lavoro: RSPP/HSE SpecialistCHI SIAMOLa missione di Acea è sviluppare e gestire infrastrutture sicure e sostenibili, garantendo l’accesso e la circolarità delle risorse fondamentali per i cittadini, le imprese e il territorio. Il Gruppo offre servizi essenziali legati alla gestione dell’acqua, alla distribuzione di energia elettrica, all’illuminazione pubblica e al trattamento dei rifiuti.COSA FARAIAll’interno di Tecnoservizi, Società di Acea Ambiente che si occupa di assicurare la gestione del processo di raccolta, trasporto, trattamento e avvio al riciclaggio, recupero e/o smaltimento dei rifiuti provenienti dai comuni e dai privati, in ottica di sviluppo sostenibile e promozione dell’economia circolare, ti occuperai di:

Assumere l’incarico da RSPP e, tra le altre, procedere con identificazione dei pericoli ed alle valutazioni dei rischi ed all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro

Fornire formazione, informazione e addestramento al personale in materia di sicurezza, salute e ambiente nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;

Gestire gli aspetti legati alla sicurezza, alla salute e all’ambiente nei diversi siti operativi di TECNOSERVIZI,

Investigare e analizzare gli incidenti e gli infortuni, individuando le cause e implementando azioni correttive.

Procedere con la revisione e l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

Gestire la sicurezza nei cantieri – Titolo IV – in qualità di CSP/CSE e relativa documentazione e operatività degli appltatori e subappaltatori;

Gestire i fornitori nell’ambito delle attività ricadenti nel campo di applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e smi.

Sviluppare e implementare politiche, procedure e programmi HSE/SHEQ/QHSE in linea con le normative vigenti e le best practice.

Condurre audit interni ed esterni per verificare la conformità agli standard HSE.

Monitorare le prestazioni ambientali e i consumi energetici.

Gestire la documentazione HSE e assicurare la sua corretta archiviazione.

Collaborare con le autorità competenti in materia di sicurezza, salute e ambiente.

Partecipare attivamente alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi HSE aziendali.

Supportare la gestione dei sistemi di gestione integrati (ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001).

Redigere report e presentazioni sullo stato di avanzamento dei progetti HSE.

Elaborare le misure preventive e protettive ed i sistemi di monitoraggio e controllo.

CHI SEI

Possiedi una laurea in Ingegneria, Scienze Ambientali, Chimica o discipline affini;

Hai pregressa esperienza, maggiore di 3 anni, in ambito RSPP/HSE maturata presso realtà produttive;

Possiedi comprensione approfondita delle normative e delle best practice in materia di sicurezza, salute e ambiente.

Possiedi capacità di gestione e conduzione di audit HSE

Hai esperienza nella gestione di sistemi di gestione integrati (ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001)

Sei una persona con ottime capacità relazionali, comunicative e di collaborazione e orientamento al risultato.

SEDE DI LAVORO: Monterotondo (Roma), Via Bruno Pontecorvo, 1/B.CON NOI POTRAILavorare in un ambiente innovativo, in continua crescita, contribuendo a migliorare la qualità e la sostenibilità del mondo in cui viviamo.Potrai far parte di un Gruppo che si impegna tutti i giorni nel migliorare il benessere delle proprie persone con l’attivazione di progetti volti a promuovere la Salute, il Benessere psicofisico, le misure di Conciliazione Vita Lavoro e di Incentivazione.Un Gruppo orientato ad accrescere le competenze, che monitora le aree di forza e di miglioramento e adotta approcci strutturati di Formazione e Sviluppo, volti a favorire la crescita individuale per la valorizzazione e il riconoscimento del merito.Il Gruppo Acea certificato Top Employer promuove l’inclusione e la valorizzazione dell’individualità di ogni persona coinvolta nei propri processi selettivi contrastando qualsiasi forma di discriminazione.



Luogo: Monterotondo, Roma