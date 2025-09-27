Specialista recupero crediti finanziario

Europa Factor S.p.A., intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia, è alla ricerca di 3 professionisti nel recupero crediti. Con oltre 11 miliardi di crediti trattati e 10 milioni di posizioni debitorie gestite, siamo leader nel settore NPL/NPE in Italia.

Attività:

Gestione stragiudiziale di un portafoglio crediti (small e medium tickets)

Contatto con debitori e terze parti per definire piani di rientro

Valutazione di proposte in termini economici e temporali

Requisiti:

Diploma di maturità o laurea

Abilità dialettiche e comunicative

Capacità relazionali e di negoziazione

Attitudine al raggiungimento di obiettivi

Propensione al teamwork e problem solving

Esperienza minima nel recupero crediti finanziario

Cosa offriamo:

Compenso dinamico in base agli obiettivi raggiunti

Programma formativo di ingresso e perfezionamento

Opportunità di crescita professionale

Convenzioni con strutture private in ambito sanitario, finanziario e di intrattenimento

I dettagli su retribuzione, percorso di crescita e formazione saranno forniti durante il colloquio.

Se sei interessato, unisciti a Europa Factor S.p.A. e porta la tua competenza nella gestione dei crediti!