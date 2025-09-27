Specialista recupero crediti finanziario

Europa Factor S.p.A., intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia, è alla ricerca di 3 professionisti nel recupero crediti. Con oltre 11 miliardi di crediti trattati e 10 milioni di posizioni debitorie gestite, siamo leader nel settore NPL/NPE in Italia.
Attività:
- Gestione stragiudiziale di un portafoglio crediti (small e medium tickets)
- Contatto con debitori e terze parti per definire piani di rientro
- Valutazione di proposte in termini economici e temporali
Requisiti:
- Diploma di maturità o laurea
- Abilità dialettiche e comunicative
- Capacità relazionali e di negoziazione
- Attitudine al raggiungimento di obiettivi
- Propensione al teamwork e problem solving
- Esperienza minima nel recupero crediti finanziario
Cosa offriamo:
- Compenso dinamico in base agli obiettivi raggiunti
- Programma formativo di ingresso e perfezionamento
- Opportunità di crescita professionale
- Convenzioni con strutture private in ambito sanitario, finanziario e di intrattenimento
I dettagli su retribuzione, percorso di crescita e formazione saranno forniti durante il colloquio.
Se sei interessato, unisciti a Europa Factor S.p.A. e porta la tua competenza nella gestione dei crediti!
