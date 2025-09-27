17 C
Roma
sabato – 27 Settembre 2025
Lavoro

Specialista recupero crediti finanziario

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Europa Factor S.p.A., intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia, è alla ricerca di 3 professionisti nel recupero crediti. Con oltre 11 miliardi di crediti trattati e 10 milioni di posizioni debitorie gestite, siamo leader nel settore NPL/NPE in Italia.

Attività:

  • Gestione stragiudiziale di un portafoglio crediti (small e medium tickets)
  • Contatto con debitori e terze parti per definire piani di rientro
  • Valutazione di proposte in termini economici e temporali

Requisiti:

  • Diploma di maturità o laurea
  • Abilità dialettiche e comunicative
  • Capacità relazionali e di negoziazione
  • Attitudine al raggiungimento di obiettivi
  • Propensione al teamwork e problem solving
  • Esperienza minima nel recupero crediti finanziario

Cosa offriamo:

  • Compenso dinamico in base agli obiettivi raggiunti
  • Programma formativo di ingresso e perfezionamento
  • Opportunità di crescita professionale
  • Convenzioni con strutture private in ambito sanitario, finanziario e di intrattenimento

I dettagli su retribuzione, percorso di crescita e formazione saranno forniti durante il colloquio.

Se sei interessato, unisciti a Europa Factor S.p.A. e porta la tua competenza nella gestione dei crediti!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Specialista recupero crediti finanziario

Cercasi esperti nel recupero crediti per consulenza telefonica; diploma richiesto. Benefit: retribuzione variabile in base ai risultati.

Assistente tecnico cercasi per opportunità di lavoro

Assistente tecnico di cantiere: coordina squadre e controlla sicurezza. Requisito chiave: esperienza 1-3 anni. Beneficio: contratto a tempo indeterminato.

Addetto alla produzione alimentare

Rider per Just Eat: consegni cibo a domicilio. Requisito: 18 anni e veicolo. Beneficio: guadagni fissi e mance interamente tue.

Ingegnere Progettista – Componenti e Sistemi Trasmissione

Design Engineer per componenti gearbox in aviazione, richiede laurea in ingegneria e offre opportunità di progetti innovativi.

Responsabile Qualità Alimentare

Diventare Driver per Just Eat significa contribuire attivamente alla consegna di cibo. Requisito: avere 18 anni e un mezzo. Beneficio: stipendio fisso e bonus per ogni consegna.

Articolo precedente
MSI MAG 322UPF 32″ UHD Monitor 160Hz – Gaming IPS HDR 400
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.