Specialista Paghe e Contributi

Uno studio innovativo e di grandi dimensioni a Rimini cerca per ampliamento dell’organico:
ADDETTA/O PAGHE e CONTRIBUTI
Profilo ideale:
- Diploma di ragioneria o Laurea in Consulenza del lavoro o Giurisprudenza
- Esperienza nel ruolo presso Studi di Consulenza del Lavoro ben strutturati
- Conoscenza dei principali contratti collettivi nazionali di lavoro (commercio, industria, terziario, gomma plastica)
- Familiarità con le nuove disposizioni normative (apprendistato, agevolazioni, licenziamenti, ecc.)
- Ottime capacità relazionali e comunicative, sia con i clienti che nel lavoro di squadra
- Candidato/a di seria moralità, responsabile e di fiducia
- Forte motivazione alla crescita professionale dentro lo Studio
- Ottima padronanza del pacchetto Office (Excel, Word, posta elettronica) e dei gestionali più comuni
- Domicilio in provincia di Rimini, in aree limitrofe allo Studio
Mansioni da svolgere:
- Elaborazione cedolini e adempimenti fiscali e contributivi
- Gestione degli adempimenti annuali e periodici per i dipendenti
- Gestione di pratiche di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro
- Elaborazione del Libro Unico dei dipendenti e collaboratori
- Redazione comunicazioni online con centri per l’impiego e enti previdenziali
- Supporto ai clienti su paghe, contributi e giuslavoristica
- Altri adempimenti legati alla mansione
Inserimento: immediato.
Sede di lavoro: Rimini.
Inquadramento e retribuzione: contratto subordinato indeterminato; compensi adeguati alle competenze ed esperienze.
I candidati interessati sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy e a inviare la propria candidatura a [email protected].
Partecipa alla selezione nel rispetto delle pari opportunità.
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Design Engineer per componenti gearbox in aviazione, richiede laurea in ingegneria e offre opportunità di progetti innovativi.
Diventare Driver per Just Eat significa contribuire attivamente alla consegna di cibo. Requisito: avere 18 anni e un mezzo. Beneficio: stipendio fisso e bonus per ogni consegna.
Rider Just Eat: consegna cibo in città. Requisito: possedere bici o scooter. Beneficio: guadagno fisso e percentuali sulle mance.
Cerca Rotating Equipment Engineer: ingegnere meccanico con 4 anni di esperienza. Beneficio: smart working in un'azienda internazionale.
Courier Support Specialist in InPost gestisce spedizioni e problematiche di consegna. Richiesta capacità organizzativa. Beneficio: opportunità di crescita.