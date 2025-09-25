Specialista Paghe e Contributi

19.4 C
Uno studio innovativo e di grandi dimensioni a Rimini cerca per ampliamento dell’organico:

ADDETTA/O PAGHE e CONTRIBUTI

Profilo ideale:

  • Diploma di ragioneria o Laurea in Consulenza del lavoro o Giurisprudenza
  • Esperienza nel ruolo presso Studi di Consulenza del Lavoro ben strutturati
  • Conoscenza dei principali contratti collettivi nazionali di lavoro (commercio, industria, terziario, gomma plastica)
  • Familiarità con le nuove disposizioni normative (apprendistato, agevolazioni, licenziamenti, ecc.)
  • Ottime capacità relazionali e comunicative, sia con i clienti che nel lavoro di squadra
  • Candidato/a di seria moralità, responsabile e di fiducia
  • Forte motivazione alla crescita professionale dentro lo Studio
  • Ottima padronanza del pacchetto Office (Excel, Word, posta elettronica) e dei gestionali più comuni
  • Domicilio in provincia di Rimini, in aree limitrofe allo Studio

Mansioni da svolgere:

  • Elaborazione cedolini e adempimenti fiscali e contributivi
  • Gestione degli adempimenti annuali e periodici per i dipendenti
  • Gestione di pratiche di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro
  • Elaborazione del Libro Unico dei dipendenti e collaboratori
  • Redazione comunicazioni online con centri per l’impiego e enti previdenziali
  • Supporto ai clienti su paghe, contributi e giuslavoristica
  • Altri adempimenti legati alla mansione

Inserimento: immediato.
Sede di lavoro: Rimini.

Inquadramento e retribuzione: contratto subordinato indeterminato; compensi adeguati alle competenze ed esperienze.

I candidati interessati sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy e a inviare la propria candidatura a [email protected].
Partecipa alla selezione nel rispetto delle pari opportunità.


