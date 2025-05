Specialista Paghe e Contributi ‘Junior’ – Tempo Indeterminato, Part-Time o Full-Time, Smart Working Un Giorno a Settimana (Milano Lambrate)

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI ‘JUNIOR’ A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME O FULL-TIME / SMART WORKING UN GIORNO A SETTIMANA (ZONA: MILANO LAMBRATE)



Azienda: IQM Selezione



Descrizione del lavoro: Un innovativo Studio professionale con sede a Milano (Quartiere ORTICA-LAMBRATE ) nato con l’obiettivo di fornire ai propri clienti un servizio di consulenza tributaria e assistenza legale in ambito nazionale ed internazionale e in grado di assistere imprese e professionisti sotto tutti i profili amministrativi e commerciali – dalla nascita alla cessazione dell’attività imprenditoriale/professionale – ricerca e seleziona ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI JUNIOR A TEMPO INDETERMINATO con relativo periodo di prova, da inserire PART-TIME O FULL-TIME CON POSSIBILITA’ DI SMART WORKING UN GIORNO A SETTIMANA.*** I M P O R T A N T E ***MANSIONI IMMEDIATAMENTE RICHIESTE:L’ADDETTA PAGHE “JUNIOR” SARA’ IN GRADO DI ELABORARE IN AUTONOMIA UN CEDOLINO PAGA E CONOSCERE LE BASI DI QUANTO PREVISTO DAI CCNL MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVI SUL TERRITORIO:

– CCNL TERZIARIO,

– CCNL PUBBLICI ESERCIZI

– CCNL METALMECCANICI INDUSTRIA

– PMI E ARTIGIANI– PROFILO IDEALE –1. Diploma di Ragioneria con ottimo curriculum studiorum

2. Esperienza di un paio d’anni maturata presso Studi Professionali modernamente organizzati;

3. Ottima conoscenza dei principali contratti collettivi nazionali di lavoro (es. commercio, industria,

terziario, artigiani, edilizia);

4. Conoscenza delle nuove disposizioni normative (apprendistato, agevolazioni..)

5. Candidata/o capace, ordinato/a , autonomo; seria moralità, responsabile, di assoluta fiducia;

6. Ottimo uso PC, pacchetto Office: Word, Excel, posta elettronica; familiarità con i più diffusi applicativi di elaborazione e gestione paghe, la conoscenza del gestionale Ranocchi costituirà titolo preferenziale;

7. Domicilio a Milano, o comunque in aree limitrofe allo Studio.– MANSIONI DA SVOLGERE –Il candidato ideale sarà in grado di svolgere in autonomia le seguenti attività:

• Elaborazione dei cedolini e relativi adempimenti fiscali e contributivi; Gestione degli adempimenti

annuali concernenti la gestione del personale dipendente (modelli CUD/certificazione unica

• Gestione degli adempimenti annuali concernenti la gestione del personale dipendente (modelli CUD

– Modello 770 – Autoliquidazione INAIL -) e degli adempimenti periodici (Modello DM10 – Modello Emens / Uniemens – F24.);

• Gestione di pratiche di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro;

• Elaborazione comunicazioni online con centri per l’impiego, istituti ed enti di previdenza;

• Altri adempimenti legati alla mansione.Inserimento: Immediato.

Sede di lavoro: Milano (QUARTIERE ORTICA).

Inquadramento e retribuzione indicativi: contratto di lavoro e retribuzione in linea con le capacità e le esperienze effettivamente maturate – CCNL COMMERCIO.I candidati interessati sono invitati a leggere l’informativa privacy sul sito www.iqmselezione.it e ad inviare il proprio CV all’indirizzo [email protected], citando il Rif. 250005.La selezione rispetta il principio delle pari opportunità (L. 903/77) – Aut. Min. 1314 RS.



Luogo: Lambrate, Milano