Specialista nella gestione dei controlli

Titolo del lavoro: Specialista controllo di gestione



Azienda: ACINQUE



Descrizione del lavoro: Entra a far parte del Gruppo Acinque: Sostenibilità, Innovazione e CrescitaImmagina un posto in cui le le tue idee possono contribuire a costruire un futuro più sostenibile, ove avrai l’opportunità di innovare, crescere e fare la differenza. Questo posto è il Gruppo Acinque!Siamo un gruppo dinamico e all’avanguardia che opera nel settore delle utilities, servendo oltre 900.000 cittadini tra Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Con circa 840 dipendenti, siamo in prima linea nella transizione ecologica e energetica, impegnati ogni giorno a migliorare l’efficienza e a promuovere soluzioni più verdi e intelligenti. Il nostro lavoro non è solo una professione: è una missione, e ogni membro del team è un protagonista di questo cambiamento.Innovazione è la parola d’ordine. In Acinque, il futuro si costruisce oggi. La digitalizzazione dei processi e l’introduzione di nuove tecnologie sono al centro del nostro impegno quotidiano, per garantire soluzioni sempre più efficienti e sostenibili. Lavorare con noi significa non solo affrontare sfide inedite, ma anche essere parte di un progetto che abbatte le barriere dell’ordinario e crea nuovi scenari.La sostenibilità è il cuore di ogni nostro progetto. Ogni passo che facciamo è pensato per ridurre l’impatto sul nostro ambiente e per promuovere una crescita più responsabile, sia sul piano aziendale che su quello sociale. In Acinque, il nostro impegno per il green va oltre le parole: lo traduciamo in azioni concrete, in ogni fase del nostro lavoro.La crescita personale è un valore fondamentale. Ogni persona che entra in Acinque è chiamata a mettersi in gioco, ad apprendere e a sviluppare competenze che la aiuteranno a crescere, professionalmente e umanamente. Qui, il tuo percorso è una continua scoperta: nuove opportunità, nuove sfide, e soprattutto, nuovi orizzonti da esplorare.Se desideri far parte di un ambiente che ti stimola, che ti offre l’opportunità di crescere e di lasciare il tuo segno, il Gruppo Acinque è il posto giusto per te. Insieme, possiamo costruire un futuro migliore, più verde e innovativo.Siamo alla ricerca di un/una Specialista controllo di gestione che, a diretto riporto del Responsabile Pianificazione e Controllo di Gestione, si occuperà di:

predisporre Budget e Business Plan,

garantire le analisi, il controllo e l’efficientamento dei costi e gli scostamenti rispetto all’anno precedente e quanto preventivato in sede di Budget e Business Plan;

reporting.

Il profilo ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea in materie economiche, statistica o ingegneria gestionale,

Pregressa esperienza di almeno 3 anni nel ruolo (preferibilmente in aziende complesse e strutturate)

Ottima conoscenza e capacità di utilizzo del Pacchetto Office, in particolare Excel

Buona conoscenza e capacità di utilizzo di SAP.

Luogo: Italia