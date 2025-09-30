Specialista Manutenzione

Adecco Life Science, divisione specializzata di Adecco, ricerca per un’azienda nel settore farmaceutico un/una:
Maintenance Specialist
Responsabilità principali:
- Eseguire attività di manutenzione programmata su componenti dell’impianto di allestimento ordini (convogliatori, motoriduttori, nastri trasportatori, ecc.).
- Eseguire test di funzionalità degli impianti generali.
- Supervisionare e coordinare gli interventi dei fornitori esterni.
- Intervenire in situazioni di emergenza per garantire la continuità operativa.
- Partecipare alla definizione dei piani di manutenzione e redigere reportistica.
Requisiti:
- Diploma tecnico (perito elettrico, elettronico, industriale e/o meccatronico)
- Esperienza di 2-5 anni in manutenzione elettromeccanica in contesti industriali o logistici
- Preferibile provenienza dal settore chimico-farmaceutico
- Certificazioni: rischio elettrico, conduzione piattaforme elevabili, utilizzo DPI III categoria
Orario: Full Time 40h su turni, 1 sabato ogni 2 settimane.
Contratto: Tempo indeterminato – CCNL Terziario della Distribuzione e dei Servizi.
I candidati interessati possono inviare il CV in formato Word, con autorizzazione al trattamento dei dati personali, a [email protected].
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Maintenance Specialist: gestisce manutenzione impianti. Requisito chiave: diploma tecnico con esperienza 2-5 anni. Benefit: contratto indeterminato.
Ruolo: Health & Safety Assistant, supporto amministrativo per sicurezza. Requisito: esperienza in sicurezza sul lavoro. Beneficio: formazione continua e modalità agile di lavoro.
Commerciale Digi Italy: gestisce clienti e amplifica portfolio. Requisito chiave: esperienza nel settore telecom. Benefit: crescita professionale.
Ruolo in Sales per stage a Roma: contatto clienti e supporto vendite. Requisito chiave: ottime capacità comunicative. Beneficio: esperienza pratica in un’azienda leader.
Commerciale per gestire e ampliare il portafoglio clienti in Lombardia; requisito: esperienza nel settore telecomunicazioni. Vantaggio: supporto a un team affiatato.