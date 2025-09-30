22.2 C
Roma
martedì – 30 Settembre 2025
Lavoro

Specialista Manutenzione

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Adecco Life Science, divisione specializzata di Adecco, ricerca per un’azienda nel settore farmaceutico un/una:

Maintenance Specialist

Responsabilità principali:

  • Eseguire attività di manutenzione programmata su componenti dell’impianto di allestimento ordini (convogliatori, motoriduttori, nastri trasportatori, ecc.).
  • Eseguire test di funzionalità degli impianti generali.
  • Supervisionare e coordinare gli interventi dei fornitori esterni.
  • Intervenire in situazioni di emergenza per garantire la continuità operativa.
  • Partecipare alla definizione dei piani di manutenzione e redigere reportistica.

Requisiti:

  • Diploma tecnico (perito elettrico, elettronico, industriale e/o meccatronico)
  • Esperienza di 2-5 anni in manutenzione elettromeccanica in contesti industriali o logistici
  • Preferibile provenienza dal settore chimico-farmaceutico
  • Certificazioni: rischio elettrico, conduzione piattaforme elevabili, utilizzo DPI III categoria

Orario: Full Time 40h su turni, 1 sabato ogni 2 settimane.

Contratto: Tempo indeterminato – CCNL Terziario della Distribuzione e dei Servizi.

I candidati interessati possono inviare il CV in formato Word, con autorizzazione al trattamento dei dati personali, a [email protected].


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Specialista Manutenzione

Maintenance Specialist: gestisce manutenzione impianti. Requisito chiave: diploma tecnico con esperienza 2-5 anni. Benefit: contratto indeterminato.

Impiegato/a Health & Safety Assistant

Ruolo: Health & Safety Assistant, supporto amministrativo per sicurezza. Requisito: esperienza in sicurezza sul lavoro. Beneficio: formazione continua e modalità agile di lavoro.

Funzionario commerciale

Commerciale Digi Italy: gestisce clienti e amplifica portfolio. Requisito chiave: esperienza nel settore telecom. Benefit: crescita professionale.

Stage Sales Department

Ruolo in Sales per stage a Roma: contatto clienti e supporto vendite. Requisito chiave: ottime capacità comunicative. Beneficio: esperienza pratica in un’azienda leader.

Funzionario commerciale

Commerciale per gestire e ampliare il portafoglio clienti in Lombardia; requisito: esperienza nel settore telecomunicazioni. Vantaggio: supporto a un team affiatato.

Articolo precedente
Crisi USA: Rischio Shutdown senza Accordo sul Bilancio
Articolo successivo
Trump presenta il ‘Consiglio della Pace’ per Gaza: ecco il piano
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.