Specialista in Marketing Digitale

Siamo alla ricerca di riders a Trieste per consegnare cibo dai nostri partner ristoranti direttamente ai clienti. Offriamo contratti flessibili: 10/15/20 ore alla settimana. Lavorerai principalmente nel weekend e in diverse fasce orarie, con il programma assegnato una settimana prima.
OFFERTA:
– Essere parte di Just Eat, leader mondiale nella consegna di cibo.
– Supporto locale sempre disponibile.
– Opportunità di creare legami con persone da tutto il mondo.
– Attrezzatura fornita.
– Maternità e paternità garantite.
SALARIO E BONUS:
– Salario orario fisso, anche in attesa di ordini.
– Bonus per le consegne.
– Mance tutte tue, senza percentuale.
REQUISITI:
– Avere 18 anni o più.
– Amare la vita all’aperto.
– Possedere bici, e-bike o scooter.
– Patente valida per veicoli a motore (se necessario).
– Smartphone con piano dati.
Pronto per iniziare le consegne? Candidati ora!
