18.4 C
Roma
venerdì – 26 Settembre 2025
Lavoro

Specialista in Marketing Digitale

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Lavorando come Rider per Just Eat, sei fondamentale per la nostra attività. Il nostro team è composto da persone con diverse esperienze, unite dalla passione per il lavoro.

Siamo alla ricerca di riders a Trieste per consegnare cibo dai nostri partner ristoranti direttamente ai clienti. Offriamo contratti flessibili: 10/15/20 ore alla settimana. Lavorerai principalmente nel weekend e in diverse fasce orarie, con il programma assegnato una settimana prima.

OFFERTA:
– Essere parte di Just Eat, leader mondiale nella consegna di cibo.
– Supporto locale sempre disponibile.
– Opportunità di creare legami con persone da tutto il mondo.
– Attrezzatura fornita.
– Maternità e paternità garantite.

SALARIO E BONUS:
– Salario orario fisso, anche in attesa di ordini.
– Bonus per le consegne.
– Mance tutte tue, senza percentuale.

REQUISITI:
– Avere 18 anni o più.
– Amare la vita all’aperto.
– Possedere bici, e-bike o scooter.
– Patente valida per veicoli a motore (se necessario).
– Smartphone con piano dati.

Pronto per iniziare le consegne? Candidati ora!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Specialista in Marketing Digitale

Rider per Just Eat: consegni cibo in città. Requisito chiave: possedere una bici o scooter. Beneficio: salario fisso e mance interamente tue.

Borse di Studio per Executive MBA per Donne

MIB Trieste offre 6 borse di studio per donne nel Executive MBA 2025. Requisito: laurea e 3 anni di esperienza. Beneficio: carriera accelerata.

Senior Controllo Qualità

Senior Control Quality Specialist coordina un team per garantire la qualità dei prodotti finiti. Richiesta: 4-5 anni di esperienza. Beneficio: miglioramento della qualità e sicurezza alimentare.

Tecnico HSE

Ricerchiamo un Tecnico HSE a Ravenna con laurea tecnica; offre crescita in progetti innovativi e un contesto altamente strutturato.

Specialista Paghe e Contributi

Studio all'avanguardia cerca Addetto/a Paghe: Diploma in ragioneria, esperienza in studi consulenza. Benefit: crescita professionale garantita.

Articolo precedente
DREAME L40 Ultra AE Robot Aspirapolvere 19,000 Pa, Autopulente
Articolo successivo
Global Sumud Flotilla: Crosetto Illustra il Piano alla Camera
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.